Le projet d’extension de l’école d’Audregnies se concrétise

Tout a commencé en 2021 lorsque les crédits nécessaires pour réaliser les études ont été alloués au projet par la commune de Quiévrain. En 2022, le montant global, correspondant à 850 000 euros dont plus de 800 000 proviennent de subsides, a ensuite été inscrit au budget. “Nous ne savons cependant pas si les travaux pourront être réalisés en 2022. Il faudra peut-être attendre un an de plus pour les voir mis en œuvre”, nous avait indiqué Pierre Tromont, échevin des Finances de Quiévrain.

Un projet qui a en effet pas pu voir le jour en 2022 mais dont les démarches se poursuivent cette année. Un marché public a en effet été lancé durant les avances d’été afin de trouver une entreprise en charge des travaux d’extension de l’école d’Audregnies. “Le bâtiment principal sera conservé tout comme sa volumétrie actuelle. Une isolation de la toiture sera réalisée par l’intérieur et quelques baies sont à créer ou à adapter pour permettre la communication avec les nouveaux volumes. Plusieurs ouvertures de toit sont prévues dans le cadre de l’aménagement des combles”, nous explique-t-on.

Au niveau du bâtiment secondaire, il sera rehaussé pour pouvoir accueillir deux classes supplémentaires. Le rez-de-chaussée comprendra quant à lui de nouveaux sanitaires adaptés aux PMR et une classe de maternelle. Une extension sera finalement créée pour accueillir un réfectoire. Ce nouveau bâtiment sera également pleinement accessible aux PMR. L’égouttage sera également revu.

Le marché s’est terminé au mois de juillet dernier. Il ne reste plus qu’à déterminer l’entreprise qui se chargera de réaliser tous ces aménagements.