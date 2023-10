Record de participation attendu au cross inter-écoles de Boussu : 720 élèves sont inscrits !

Les 720 inscrits seront répartis en 8 courses, organisées en fonction des âges et scindées entre filles et garçons. L’événement est ouvert aux élèves de 3e année primaire jusqu’à la 6e année primaire de l’enseignement libre et officiel. “C’est un événement qui remporte chaque année un beau succès car il est organisé dans un cadre qui s’y prête, qui est agréable et sécurisé”, souligne Domenico Pardo (PS), échevin des sports à Boussu.

”L’objectif premier de l’Adeps, de la commune et de la Province, c’est de donner le goût du sport à ces jeunes, de les challenger et de les motiver à se tourner vers une discipline sportive, en l’occurrence ici la course à pied, qui ne nécessite aucune infrastructure particulière et très peu d’équipement.” Trop souvent encore dans certaines familles, la pratique d’un sport n’est pas encouragée.

Ses bienfaits ne sont pourtant plus à démontrer : réduction du stress, amélioration de la qualité du sommeil, réduction des douleurs, maintien d’un poids corporel sain, diminution des risques de maladies cardiaque, de diabète ou de certains cancers, renforcement de la force et de la fonction musculaire,… Bref, autant de raisons de chausser les baskets.

On notera par ailleurs que le cross de ce vendredi permettra aux “meilleurs” coureurs d’accéder à d’autres événements sportifs interprovinciaux et wallons.