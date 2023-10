La nuit est tombée depuis bien longtemps. Les trois amis entendent du bruit dehors. Manu et Jessica sortent, rejoints par John. Quelques minutes plus tard, c’est tout le quartier qui est dehors. Il y a des insultes, des coups, un bazar épouvantable. La police intervient et les agents notent dans leur procès-verbal qu’il s’agit d’une banale bagarre, dans laquelle on ne sait pas trop qui a frappé qui.

L’affaire est classée sans suite par le parquet. Sauf que Véronique, qui s’est retrouvée au sol et qui souffre, ne veut pas en rester là. Par le biais de son avocat, elle lance une citation directe et traduit Manu et John devant le tribunal, pour répondre de coups et la dégradation de son téléphone portable.

Le parquet change d’avis

L’affaire a été plaidée vendredi matin devant le tribunal correctionnel et le parquet a changé de fusil d’épaule. Le substitut du procureur avoue que, si c’est lui qui avait été saisi du dossier, il n’aurait jamais classé l’affaire, car il existe des éléments à charge. “Quand les policiers arrivent, cette dame explique qu’elle a été frappée par un homme habillé de blanc. Il s’agit de Manu, qui était ivre et très agité. L’autre prévenu est intervenu ensuite, s’en prenant notamment à une autre voisine”, soutient le représentant du parquet.

Une peine de travail de 200 heures est requise contre Manu, et une peine de deux ans contre John.

La version de Manu

Manu a été interrogé par la présidente. Il déclare qu’il a surpris Véronique en train de jeter des canettes sur sa Mercedes. Elle lui aurait donné une gifle. “Elle a ensuite envoyé son chien vers moi. Heureusement, il était gentil. Mon amie Jessica est sortie et elle a été frappée par la voisine d’en face”. Il conteste avoir porté des coups, car il respecte trop les femmes. Quant au téléphone, il admet l’avoir pris, car Véronique se foutait de lui.

Son avocate, Me Fanny Arnould, plaide une suspension du prononcé de la condamnation pour la destruction du téléphone, et l’acquittement pour les coups. “On nous présente une vidéo dans laquelle, en aucun cas, on voit mon client porter un coup à madame”, dit-elle.

La version de John

Quant à John, il raconte qu’il s’est inquiété de ne plus voir revenir Manu et Jessica, sortis de la maison. “Quand je suis sorti, j’ai vu la voisine qui frappait mon ami. Elle a tenu des propos homophobes à mon égard et elle m’a craché au visage. À un moment, elle a fait un geste et elle est tombée en arrière dans la ruelle”. Plusieurs témoins évoquent une crise de tétanie, note la défense.

Me Lebas, son avocat, voit là une provocation dans le chef de Véronique. “Dans cette vidéo, qui est de mauvaise qualité, je ne vois pas, comme elle le prétend, mon client lui porter des coups de poing et de pied”. Il ajoute que son client, dans son audition à la police de Valenciennes, où il habite, a expliqué avoir été victime de propos racistes et homophobes. L’avocat comprend que cette affaire a été classée sans suite, “car il s’agit d’une bagarre générale entre gens pas très frais”. En plus, nous étions en pleine pandémie.

La version de Véronique

Me Soccio, pour la partie civile, estime quant à lui que la vidéo enregistrée par une voisine est de bonne qualité. Il affirme que les deux hommes ont porté des coups à sa cliente. “Les crachats et les insultes racistes et homophobes ne ressortent pas du dossier. D’ailleurs, si c’était le cas, ils auraient dû déposer une plainte, car c’est puni par le Code pénal”, dit-il.

Véronique, dont l’incapacité de travail s’élève à plus de quatre mois, soutient avoir été agressée par trois hommes. Le dernier n’ayant pas pu être identifié. Il ajoute que les policiers n’ont constaté aucune trace de dégradations sur la Mercedes de Manu. Enfin, des témoins ont déclaré que Véronique avait bien reçu des coups, notamment par Manu qui était très agité.

Une chose semble évidente dans cette affaire. Entre Véronique et Jessica, les voisines, ce n’est pas l’amour fou…

Le tribunal rendra son jugement le 10 novembre prochain.