Le réaménagement du parc de La Bouverie se précise : début de travaux en 2024 !

En juin 2022, une vaste consultation citoyenne était entreprise par la majorité PS-MR. 5 600 questionnaires étaient ainsi envoyés en toutes-boîtes aux habitants de La Bouverie. 253 habitants prenaient la peine d’y répondre, majoritairement des gens âgés entre 21 et 45 ans. “Ils étaient demandeurs d’espaces fleuris, d’aires de jeux pour enfants, de stationnement pour vélos, de terrain de football, de zones de quiétudes et de tables de pique-nique”, détaille Arnaud Malou (PS), échevin des travaux.

À lire aussi

Des propositions qui ont été retenues et intégrées au cahier des charges de l’entreprise désignée, le bureau d’études Skope. “Nous y avons en plus ajouter la réfection du terrain de basket et de football, et la création d’un terrain de pétanque.” Ce jeudi soir, l’avant-projet a été dévoilé aux citoyens. Ceux-ci ont pu le commenter et éventuellement faire part de leurs inquiétudes.

”C’était le cas sur deux aspects : le stationnement et la sécurisation des lieux, mais nous avons pu, je pense, apaiser les craintes.” Concrètement, le parc urbain sera délimité en trois zones. La première accueillera le terrain multisport, agrémenté d’un espace de rencontre. La deuxième abrite la crèche de l’Irsia – qui va elle aussi profiter de travaux – et concerne davantage l’espace parc à proprement dit, avec la création de sentiers de promenade. Enfin, la dernière concernera l’entrée de parc et le parking.

Au total, un million d’euros sera investi. “Ce n’est pas rien. On phase donc le projet, avec l’enclenchement de la première phase – la zone parc – en 2024, sur fonds propre. La seconde – la zone sportive – sera enclenchée deux ans plus tard.” La dernière, qui concerne le parking et l’entrée de parc, sera lancée deux ans plus tard.