Une maman de Frameries condamnée à rembourser plus de 130.000 euros à son fils, elle va faire appel

Elle devra aussi rembourser la somme de 131.089,09 euros à son fils, alors que la partie civile avait réclamé 150.000 euros.

L’avocate de la condamnée indique qu’elle a fait appel de ce jugement. Le tribunal n’a pas retenu l’absence d’intention frauduleuse.

Sous administration

En 2009, Thomas est victime d’un grave accident de la route. Il est placé sept semaines dans le coma et ses jours sont en danger. Fort heureusement, il se relève, mais les séquelles physiques et psychologiques sont importantes. Il est placé sous administration de biens par le juge de paix, lequel désigne un avocat pour assurer la gestion de son patrimoine.

Trois ans plus tard, sa maman demande au juge de prendre la succession de l’avocat. Mal lui en a pris, elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Son fils, sa belle-fille, son ex-mari et le ministère public considèrent qu’elle a abusé de la confiance de son fils, en détournant les indemnités de l’assurance à son profit.

Train de vie important

Lors du procès, l’avocat de la partie civile avait dénoncé le train de vie de la prévenue, voyages au bout du monde, liftings, achats de vêtements… alors qu’elle touche une allocation sociale mensuelle de 1400 euros.

Pour le ministère public, la prévention d’abus de confiance était établie. “En 2021, l’avocat a repris l’administration de biens et il a découvert des transactions étranges, des retraites sans justification, des transferts vers son compte en banque et celui de son nouveau compagnon, des frais de voyages en Inde, en Thaïlande. Ce n’est pas de cette façon que l’on gère les biens d’une autre personne. De plus, son compagnon a déclaré qu’un gros retrait leur avait permis d’acheter une maison”, avait déclaré le substitut du procureur du roi.

La défense avait répondu que la prévenue avait justifié toutes les transactions chez le juge de paix. “Certes, elle a géré les biens de son fils à la bonne franquette, mais elle n’a jamais eu l’intention de lui dérober son argent. Elle s’est battue durant des années pour qu’il puisse toucher des indemnités, elle a travaillé gratuitement pour son fils”.

Le tribunal a suivi le parquet et les parties civiles, mais la condamnée va faire appel.