Nicolas, de Frameries, écope de deux peines de deux ans de prison pour des faits de violence dans son quartier et dans un café

Seule Ornella, enceinte à l’époque, était venue raconter les faits devant le tribunal, elle avait dénoncé Nicolas. “Mon voisin a commencé à faire des freins à main avec sa voiture devant ma maison. J’ai râlé. Il est rentré chez moi en bombant le torse, déclarant : maintenant que tu es seule, tu vas faire quoi ? Ma sœur a appelé mon père et mon voisin s’en est pris à lui”.

La jeune femme a été blessée à la tête, une plaie de six centimètres consécutive, probablement, à un coup de raclette sur la tête. La voisine, Ségolène, est intervenue et elles se sont battues. La rixe a tourné en bagarre générale.

Pas de légitime défense

Me Despringer, avocate d’Ornella, avait plaidé l’acquittement sur base de la légitime défense, alors que le ministère public a requis une peine d’un an de prison, assortie d’un sursis. Le tribunal n’a pas retenu la légitime défense et a prononcé une peine de 6 mois et une amende de 400 euros, assorties d’un sursis probatoire de trois ans.

La voisine est condamnée à une peine de 12 mois de prison et à une amende de 400 euros. Nicolas écope d’une peine de deux ans de prison ferme, en état de récidive, et d’une amende 400 euros. Enfin, Jason est condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis, et à la même amende.

L’alcool

Le 1er octobre 2022, Nicolas se trouve dans un café et il est à l’origine d’une bagarre générale. Il est ivre, une fois de plus. Il a cogné une mineure au visage et a attrapé une autre personne par le col de sa chemise. Il a été arrêté par la police en flagrant délit, alors qu’il tentait de prendre la fuite. Selon les policiers, il empestait l’alcool.

Pour ces faits, il a écopé d’une autre peine de deux ans de prison ferme.