À Quiévrain, le Zorro chasseur de pédophiles est prévenu de viols et d’atteinte à l’intégrité sexuelle de trois enfants

Lundi, devant le tribunal correctionnel, il a contesté les faits de mœurs. Toutefois, il reconnaît avoir détenu et diffusé des images d’enfants nus, violés par des adultes, sur internet. Toutefois, il invoque une excuse, il voulait traquer les pédophiles agissant sur le net et il a demandé à la fille aînée de son ex-compagne de poser nue. Il a ensuite diffusé les images “pour rendre crédible mon compte Twitter”, dit-il

Une explication farfelue ? Pas vraiment selon son avocat.

Perquisition en 2021

Le 12 août 2021, la police débarque dans l’appartement du prévenu à Quiévrain et confisque son matériel informatique. “Il a peur d’aller en prison, car il sait ce que l’on va retrouver dans son ordinateur et son GSM”, indique son avocat. Les policiers retrouvent, en effet, des milliers de fichiers à caractère pédopornographique, ainsi que des conversations avec des pédophiles. Il se vante notamment d’avoir abusé de trois enfants dont il donne les âges.

Ces âges correspondent aux âges des trois enfants de son ex-compagne qui, en 2022, le dénoncent pour des faits de pédophilie commis dans son appartement à Quiévrain.

Un baiser sur la bouche

En avril 2022, la cadette dénonce des faits de mœurs à son école. Elle dit que son beau-père a tenté de l’embrasser sur la bouche. Elle avait dix ans et s’est sentie coincée, craignant qu’il s’énerve comme il se fâchait sur sa maman, a-t-elle déclaré.

La police décide d’auditionner deux autres enfants, lesquels dénoncent des faits encore plus terribles. Le frère et la sœur parlent de viols répétés, après un jeu de hasard. Gare à ce qui perd. On évoque des photos.

Des photos de la fille, dénudée, ont d’ailleurs été retrouvées dans le téléphone du prévenu. Il évoque alors l’appât, avec son accord, pour attirer les pédophiles dans ses filets. “Ce n’est pas le Zorro qui chasse les pédophiles, ni un chevalier blanc”, s’insurge le substitut du procureur du roi qui réclame sept ans de prison ferme.

Les avocats des parties civiles réclament des dommages, insistant sur le fait que les enfants n’ont pas pu inventer ce qu’ils ont raconté lors de leurs auditions.

Sursis pour les images

Me Ronveau plaide l’acquittement sur les faits de viols et d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui, et un sursis probatoire sur la détention et la diffusion des images. Le prévenu avoue avoir commis des erreurs. Son avocat estime que son explication n’est pas si farfelue que ça, puisque le prévenu et sa nouvelle compagne ont été victimes de faits de mœurs, durant leur enfance. Cependant, jouer les justiciers n’est pas la solution…

Olivier, détenu préventivement depuis le mois de mars, sera jugé le 6 novembre.