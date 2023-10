Dour : un appel aux volontaires pour participer à l’entretien des sépultures des anciens combattants

Pour autant, difficile d’être partout lorsque les priorités sont multiples. D’où l’idée de Pierre Carton (Dour Demain), conseiller communal, de faire appel aux bonnes âmes afin de participer à l’entretien des caveaux des anciens combattants situés dans la pelouse d’honneur.

”La volonté n’est certainement pas de remettre en question la responsabilité politique de quelqu’un ou le travail des services communaux mais bien de permettre à chacun de participer à un devoir de mémoire”, souligne-t-il. “Ces hommes, qui sont tombés au champ d’honneur et qui reposent sous le drapeau belge, sont morts pour préserver nos libertés. L’entretien de leurs tombes nous incombent à tous.”

Une dizaine de personnes se sont déjà manifestées à la suite de l’appel public de Pierre Carton. “Pas question d’y aller en franc-tireur, sans jouer la transparence : toutes les autorisations vont être demandées à la commune afin que nous puissions intervenir avec son autorisation. Ces caveaux abritent les soldats de 14-18, ils n’ont plus de famille pour prendre soin de leur dernière demeure. Nous espérons pouvoir y contribuer.”

Les volontaires peuvent encore se manifester auprès de l’ancien échevin. “Plus on aura de bras, plus vite et mieux on pourra intervenir avant la Toussaint, une fois les autorisations obtenues.” La priorité sera évidemment donnée aux tombes de la pelouse d’honneur mais en fonction du nombre de personnes qui se seront proposées, d’autres petits travaux d’entretien pourraient être entrepris.