Le tribunal fait un super cadeau à Mehdi, mais le Boussutois n’en profite pas

Le tribunal oblige le jeune homme à répondre aux convocations de son assistant de justice et de lui apporter des tests d’urine négatifs. Mehdi ne répond à aucune convocation, sauf à celle de la commission de probation, le 16 janvier 2023. Il se fait d’ailleurs remonter les bretelles et promet d’apporter un test d’urine dans les huit jours. La commission l’attend toujours…

Un an de prison requis

Le ministère public perd patience et renvoie Mehdi devant le tribunal correctionnel pour une révocation de la mesure de faveur. Vendredi, Mehdi a comparu devant le tribunal. Le pire, c’est qu’il n’est pas débordé, car il ne travaille pas. Le ministère public réclame une peine d’un an de prison et une amende de 1000 euros.

“Il n’a pas saisi la chance que la justice lui a octroyé, c’est malheureux”, peste son avocate, Me Fanny Arnould. Celle-ci ne compte pas demander de nouvelles conditions au tribunal, “ce serait irrespectueux”. Une peine de travail est proposée.

L’avocate raconte que son client tente de s’en sortir. Il cherche un autre travail, après avoir perdu le sien, victime de la crise liée au Covid. Mehdi ne souhaite pas aller en prison, il veut se racheter, mais il mérite vraiment qu’on lui tire les oreilles.

Jugement mi-novembre.