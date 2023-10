À leur arrivée sur place, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre constataient que le feu avait pris au niveau d’une grange qui abritait un véhicule et un poêle à pellets. Fort heureusement, l’habitation est restée protégée et le feu ne s’y est pas propagé : aucun blessé n’est à déplorer.

En revanche, les dégâts sont considérables. De la grange, il ne reste rien et une partie de la véranda a été endommagée. Il aura tout de même fallu près de deux heures d’efforts aux hommes du feu pour venir à bout du brasier. “La charge était tout de même importante et nous avons manqué d’eau. Nous étions arrivés sur les lieux avec un charroi complet et nous avons dû faire venir une seconde citerne”, nous explique-t-on du côté de la caserne de Mons.