Marino conteste avoir détruit des vitres chez Michaël, à Houdeng-Goegnies : “il est jaloux car j’ai couché avec sa femme”

Dans cette affaire, ce sont trois hommes qui, finalement, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de coups, de destructions, de harcèlement et de menaces. Ce sont Johnny et les frères Marino et Bernard.

Marino conteste les faits, déclarant que Michaël est jaloux de lui, car il a eu une petite aventure avec Christina. Johnny prétend qu’il n’était pas là et soupçonne que c’est Michaël l’auteur des destructions, agissant violemment dans une crise de boissons. Bernard était absent à l’audience.

Coups de klaxon, bagarre

Le ministère public résume l’affaire. Johnny et Marino ont réveillé le couple à coups de klaxon et de crissements de pneus, vers 4h30. Ivres, ils ont crié, ce qui a incité Michaël à descendre. Une bagarre a éclaté et Michaël a été frappé à la tête. Il est rentré chez lui et a appelé la police, alors que les deux autres brisaient les vitres.

Michaël indique aux policiers que les deux hommes circulaient dans une voiture grise, la voiture habituellement utilisée par Johnny et sa famille. La police se lance à la recherche de l’auto et tombe sur les deux hommes, qui sont sous influence de l’alcool et de la drogue. Christina confirme les déclarations de son compagnon et précise que c’est Johnny qui a brisé les vitres.

Une détonation

À 18h40, Le couple reçoit encore de la visite. Johnny est accompagné de Bernard. Ils veulent parler d’argent et menacent de revenir avec une grenade. Une détonation éclate vers 20 heures. Vingt minutes plus tard, Bernard est interpellé en possession de deux couteaux à lame pliante. Il conteste les faits, déclarant qu’on le confond souvent avec son frère Marino.

Enfin, les trois hommes auraient proféré des menaces contre le couple, entre la Noël et le nouvel an, promettant de brûler la maison et de violer Christina, rien que ça, dans un langage très fleuri.

Coupables ou innocents ?

Pour le ministère public, les trois hommes sont coupables. Le substitut du procureur réclame 18 mois de prison contre Johnny et Bernard, et une peine de 2 ans contre le multirécidiviste Mariano, lequel bénéficie d’une permission de sortie de la prison de Leuze pour se rendre à l’audience.

Me Danneau plaide l’acquittement de Marino, déclarant que les victimes ne sont pas cohérentes dans leurs récits des faits. L’avocate ajoute que cette histoire de coucherie provoque la colère de Michaël à l’égard de Marino. Pour l’avocat des parties civiles, cette affaire n’est pas la suite d’une vengeance à la suite d’une histoire de coucherie.

Johnny sollicite aussi son acquittement, déclarant qu’il connaît Michaël depuis plus de 20 ans et qu’ils sont amis. “Je n’ai rien fait contre lui”, dit-il.

Jugement le 20 novembre.