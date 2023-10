Des Borains pratiquaient l’hameçonnage sur Internet : des téléphones étaient achetés par des pigeons à qui on délivrait de fausses fiches de salaire

À la manœuvre, on retrouve un Bruxellois, Rodrigo, en aveux d’avoir fait entre trente et quarante victimes en quelques mois. Il choisissait un candidat pigeon, lui fournissait de fausses fiches de salaires, et l’envoyait dans un magasin de téléphonie pour souscrire un abonnement, avec un nouveau téléphone à la clé.

Le téléphone était remis à Rodrigo, qui donnait une petite commission au pigeon. Il y gagnait, car le téléphone était revendu à prix plein. Rodrigo a voulu étendre ses activités illégales. Il a recruté Ronald et Saïd, deux copains croisés sur les terrains de football, chargés de rabattre d’autres pigeons dans la région de Mons.

Association de malfaiteurs

Ronald et Saïd ont comparu devant le tribunal, pas Rodrigo. Ronald est en aveux, il conteste seulement avoir tenté de violer une victime emmenée dans une impasse et extorquer un jeune homme. Saïd est aussi en aveux, mais il prétend que c’est Ronald qui l’a emmené dans cette aventure. Ronald soutient l’inverse.

Le substitut du procureur du roi estime qu’il s’agit d’une association de malfaiteurs et que, une fois le pigeon pris dans les filets, il se montrait soit relativement docile, soit il se méfiait. “Dans ce cas-là, les intermédiaires usaient de menaces, morales ou physiques”, relate le magistrat du parquet.

Les domiciles des trois hommes ont été perquisitionnés. Chez Rodrigo, les policiers ont retrouvé des téléphones neufs, parfois encore emballés, et certains ont été balancés chez le voisin. Une somme de 2800 euros a également été retrouvée. Par contre, les perquisitions menées dans le Borinage n’ont rien donné.

4 ans de prison requis

Interrogé par le juge d’instruction, Rodrigo a d’abord nié les faits, avant de déclarer qu’il était receleur. On lui envoyait les documents falsifiés et il accompagnait les pigeons dans les magasins de téléphonie. Pour le ministère public, il est à la tête de cette association et coupable d’usage de faux et escroquerie. Rien ne prouve qu’il a rédigé les faux documents, qu’il dit avoir obtenus dans un quartier africain de la capitale. Une peine de quatre ans de prison est requise.

Les deux rabatteurs borains encourent une peine de trente mois, éventuellement assortie d’un sursis en raison de la virginité de leur casier judiciaire. Me Discepoli, avocat de Ronald, plaide une suspension simple du prononcé de la condamnation, et l’acquittement pour l’extorsion et la tentative de viol, alors qu’une pigeonne dit avoir été emmenée dans une impasse par deux hommes, lesquels auraient essayé de la violer. “Lors de la confrontation, Rodrigo a dit qu’il empochait 70 % des bénéfices et Saïd le reste. Mon client les accompagnait et touchait à peine cent euros”, raconte l’avocat, lequel précise que Ronald avait 18 ans au moment des faits.

Ils sont tous très jeunes

Me Rutigliano imite son confrère pour Saïd, lui aussi très jeune et inconnu de la justice. Depuis les faits, le jeune homme est entré sur le droit chemin en travaillant. Son avocat indique que ses parents sont très soucieux de l’éducation de leurs enfants. “Il a joué un rôle réduit et ponctuel, profitant d’une opportunité”, plaide l’avocat, qui propose une mesure de faveur.

Des peines de six mois sont demandées contre des pigeons qui ont participé à cette affaire. Leurs avocats ont plaidé des mesures de faveur. Le ministère public ne s’oppose pas à ce cadeau judiciaire pour Jérôme. Ce dernier explique qu’il a remboursé la société de crédit et la société de téléphonie. Il réclame les 332,11 euros déboursés à Rodrigo.

Jugement le 15 novembre.