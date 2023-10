Quatre ans de prison en plus pour Carmine, auteur d’un vol avec violence chez des personnes âgées à Flénu. Il a déjà passé 23 années en prison…

Ce jour de printemps, Christian et Nicole, âgés de 74 et 75 ans, appellent la police. Ils déclarent avoir été victimes d’un vol avec violence, perpétré par deux individus. Ils donnent une description des deux malfrats, l’un était âgé d’une trentaine d’années et l’autre d’une quarantaine. Ils expliquent que le premier leur a demandé s’il pouvait passer un appel téléphonique depuis leur domicile. Naïvement, ils ont accepté. L’autre est entré à son tour.

Selon les victimes, le plus vieux a pris de l’argent et il a tenté de fuir. Christian l’a maîtrisé mais l’autre, qui se trouvait dans la cuisine, est intervenu en criant “Lâche mon copain ! ”. Ils ont ensuite pris la fuite, après avoir molesté le couple.

Un appel depuis un magasin

Quelques minutes après les faits, le premier suspect se trouve dans un magasin où il demande l’autorisation de passer un coup de fil. Le commerçant trouve ça louche et appelle la police. Une patrouille intervient et le suspect tente de prendre la fuite. Les policiers l’interpellent.

Interrogé par la police et le juge d’instruction, Carmine conteste les faits, bien qu’il soit reconnu par les victimes.

La police se lance à la recherche du second individu. Les enquêteurs s’intéressent au coup de fil passé depuis le magasin. Le numéro appartient à une dame dont le fils est bien connu des autorités judiciaires. Maxime, qui vit aux crochets du CPAS, utilise ce numéro. Il est localisé et interpellé non loin de la maison des victimes. Il correspond à la description faite par les victimes. Il conteste les faits, arguant qu’il est resté hors de la maison.

Lundi, le tribunal correctionnel a rendu son jugement. Ils sont coauteurs du vol avec violence. Carmine écope de quatre ans de prison ferme. Maxime est condamné à une peine de deux ans, assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède un an de prison. Le délai d’épreuve est de trois ans. En outre, il écope d’une amende de 800 euros.