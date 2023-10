Trois hommes acquittés d’un incendie devant un café à Lens, mais coupable de destruction de biens. L’un d’eux a failli y laisser la vie

Au même moment, les policiers sont informés que la porte d’entrée du Patro a été défoncée et l’intérieur du bâtiment retourné. Un peu plus loin, le feu a été bouté à des déchets placés devant un café.

Mathieu, Nicolas et Yannick ont déclaré aux policiers qu’ils avaient dégradé la salle du Patro, mais ils ont contesté l’incendie, perpétré peut-être par d’autres individus sortis de la même soirée arrosée organisée dans le village. Le tribunal les a acquittés au bénéfice du doute.

35 points de suture

Nicolas était poursuivi pour deux autres dégradations de portes. Le 22 octobre 2021, il a passé sa main à travers une vitre de la Maison du peuple de Dour. Le 22 juin 2022, Nicolas a failli perdre la vie, après avoir brisé la porte vitrée d’un salon de coiffure. Il était accompagné de Mathieu. L’artère fémorale a été touchée, et il faut six minutes vingt pour perdre tout son sang. Les témoins ont pu lui prodiguer les premiers soins et il est en vie, avec une plaie lui rappelant les 35 points de suture faits par les secouristes.

Mathieu, quant à lui, était aussi poursuivi pour des faits de violence conjugale commis à Frameries, la nuit du 18 au 19 février 2022. Une autre femme l’avait accusé de harcèlement. Enfin, il a outragé des policiers lors d’un contrôle à Mons, le 6 février 2022.

Le tribunal a condamné Mathieu et Nicolas d’une peine de six mois de prison, assortie d’un sursis probatoire. Yannick a bénéficié de la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de deux ans.