Aménagement du parc Plantis Jacquette à Dour: les entreprises vont être mises en concurrence

Le parc de 19 000 mètres carrés abritera un verger conservatoire, des chemins en dolomie, du mobilier urbain, une boite à livres et un coin lecture, deux terrains de pétanque, une aire de jeux pour enfants, une zone de fitness ou encore des panneaux didactiques, le tout accessibles depuis l'école de Plantis et la crèche Les P'tits Doux Rois.

Un espace vert bien nécessaire

"Cette prairie était initialement prévue pour du lotissement mais il s'agissait du dernier espace vert dans un quartier dense. Nous souhaitons donc l'acheter afin de le préserver et l'aménager. Des objectifs qui collaient justement avec l'appel à projets de la Région wallonne", rappelle Carlo Di Antonio, bourgmestre. En octobre 2022, la Région wallonne confirmait l'octroi de la première tranche de financement permettant l'achat du site.

Au total, ce sont près de 825 000 euros qui devraient être investis dans ce projet positif. "Nous espérons pouvoir lancer les travaux au printemps. Ils ne seront pas très longs, ils s'étaleront sur quelques mois à peine", précise encore le bourgmestre. Les plantations seront quant à elles prévues à l'automne 2024.

Des arbres Haute-tige et des bosquets, des arbustes et plantes vivaces, des haies rustiques et mellifères, une mare didactique, une noue paysagère surplombée par un passage en caillebotis, des talus végétalisés, des potagers collectifs ainsi que des éléments écologiques (tas de bois, tas de pierres, nichoirs variés, hôtels à insectes) devraient pousser dans ce futur parc communal naturel.

Le tout sera entouré d’un muret en gabions d’environ 80 cm de hauteur le long du sentier Plantis Jacquette et d’une clôture doublée d’une haie séparant le verger du reste du parc afin de pouvoir y pratiquer de l’éco-pâturage. "Début octobre, la météo a poussé de nombreux citoyens à venir profiter du parc communal. Preuve qu'il est primordial de pouvoir offrir à la population des espaces verts et de repos."