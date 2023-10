Ce 21 octobre, l’asbl Rési-liance, avec le soutien de la commune, proposera de prendre part à un événement “bien-être”. Au programme, des défilés balnéaires et lingerie, des soins visage, manucures, massages crâniens et du dos ou encore de la réflexologie plantaire.

L’entrée sera gratuite pour les victorieux et sur don libre pour les autres. “On n’impose pas de montant, une urne sera installée à l’entrée afin que chacun puisse mettre en fonction de son envie ou possibilité”, précise Catia Pompilii. Le lendemain, soit le 22 octobre, la journée sera davantage sportive.

La commune proposera un petit-déjeuner Think Pink au prix de six euros avant que les participants ne soient invités à marcher ou à courir trois ou six kilomètres. “C’est totalement fou. Nous avons déjà 705 participants et 43 équipes inscrits. Jamais nous n’avions imaginé connaître un tel succès, d’autant que les inscriptions sont encore possibles sur place”, ajoute Catia Pompilii.

À ce stade, ce ne sont pas moins de 14 830 euros qui ont déjà été collectés. “La première année, nous avions accueilli un total de 625 personnes. L’an dernier, nous n’étions qu’à 425 participants parce que notre événement tombait en même temps que le semi-marathon de Mons. Ici, l’engouement est total.”

Elle-même atteinte d’un cancer du sein, Catia Pompilii se réjouit de cette solidarité. “Émotionnellement, c’est très fort. On constate un magnifique élan de solidarité de celles et ceux qui se battent, qui se sont battus ou qui ont des proches touchés dans la maladie. Qui peut encore dire aujourd’hui qu’il n’a jamais connu personne qui a été atteint par la maladie ?”

La totalité de l’argent récolté sera reversée à Think Pink.