Un Montois a été victime d’un faux agent de banque qui lui a demandé de remplir un formulaire, il a perdu près de 20.000 euros

Le 17 mai 2020, Jean-Paul reçoit un courriel de sa banque, lui demandant de remplir un formulaire afin d’obtenir une nouvelle carte bancaire. Il s’exécute et renvoie le formulaire. Plus tard, il reçoit un appel, c’est un agent de sa banque, tout gentil et mielleux, qui s’intéresserait presque à sa santé, qui le contacte pour lui signaler qu’une somme de 1350 euros a disparu de son compte bancaire.