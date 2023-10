Deux bras cassés du vol condamnés à 7 et 5 ans de prison pour le braquage d’une pharmacie à Frameries

Le tribunal correctionnel a rendu un jugement et a déclaré les deux hommes coupables. D’ailleurs, ils étaient en aveux. Christopher a déclaré : “On est descendu dans le centre de Frameries. On discutait ensemble vu qu’on n’avait pas eu assez des autres vols. Je lui ai parlé de la grande pharmacie à Frameries. On avait les armes avec nous”.

Ces aveux étaient corroborés par les déclarations des victimes, ainsi que par les analyses des caméras de l’officine et les caméras urbaines, lesquelles ont permis de retracer le parcours de fuite des deux hommes.

Vol à Jurbise

Le même jour, ils ont commis un vol par escalade dans une maison à Jurbise, où ils ont volé un ordinateur portable, un collier en or et les deux armes factices qui ont servi à braquer la pharmacie.

Les deux hommes sont de véritables bras cassés du vol, car ils ont commis les faits sous les yeux des caméras. Christopher a même oublié son téléphone à la gare de Jurbise. Ils ont été formellement identifiés sur panel photo par les victimes. Aucun n’avait pensé à se cacher le visage…

Vol à Quaregnon

Christophe était aussi poursuivi pour avoir volé des bouteilles d’alcool dans un magasin de Quaregnon, le 24 janvier, et d’avoir porté des armes dans cette même ville, mais aussi à Colfontaine. Il a été condamné à une peine de cinq ans, assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède la moitié de la peine. Il lui est interdit de se rendre dans la pharmacie qu’il a braquée. Ses armes (couteaux et spray lacrymogène) sont confisquées.

Le tribunal s’est montré plus sévère avec Julien, prononçant une peine de 7 ans de prison ferme. Julien était en état de récidive. Sa compagne a d’ailleurs déclaré à la police que, pour lui, le verbe travailler signifiait voler.