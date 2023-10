Scène de ménage dans une voiture stationnée la nuit sur le parking de la piscine de Quaregnon, il est poursuivi pour coups et détention arbitraire

Le couple quitte les lieux à bord de l’auto de la jeune femme, et se chamaille comme du temps où ils vivaient ensemble. La suite est confuse, mais le couple se trouve sur le parking de la piscine de Quaregnon, vers cinq heures du matin. Selon le parquet, il lui tire les cheveux et la cogne durant une heure.

Durant cette heure, la jeune femme reçoit un appel d’une amie. Elle décroche et lui demande d’appeler sa maman afin de joindre la police. Une patrouille débarque et remarque des traces de coups sur le visage de la jeune femme, en état de choc.

Traces de strangulation

Rachid est renvoyé chez le juge d’instruction, puis devant le tribunal où il a comparu, lundi matin. Il reconnaît les coups, mais pas la détention arbitraire dans une voiture. Le ministère public reconnaît que cette dernière prévention est relative, mais établie. “Quant aux coups, le constat de lésions correspond à la déclaration de madame. Il y a aussi des traces de strangulation. De plus, la maman de la victime a déclaré qu’elle avait déjà constaté des traces de coups sur le corps de sa fille”, insiste le substitut du procureur.

Le magistrat représentant le parquet fait état d’une relation toxique qui a duré cinq ans, entre deux personnes jalouses maladives cherchant à savoir qui contacte l’autre sur les réseaux sociaux ou par SMS et appels. Il ne croit pas le prévenu quand il dit qu’il a porté un coup à sa compagne, après avoir reçu un coup de coude sur les lèvres. Une peine de 15 mois, assortie d’un sursis probatoire, est requise.

Contact rompu

L’avocat de Rachid, Me Benzerfa, ne conteste pas le caractère toxique de la relation entre son client et la plaignante. “Le jour des faits, ils ont repris une conversation toxique dans la voiture”. Il conteste la détention arbitraire et d’autres faits de violence conjugale, pour lesquels le tribunal n’est pas saisi. Il plaide une peine de travail pour un homme qui est en incapacité de travail, à la suite d’un accident. “Mais il n’attend que le feu vert du médecin-conseil pour reprendre la route du boulot”, précise l’avocat.

Quant à Rachid, il soutient qu’il a rompu tout contact avec son ex-compagne, comme il l’avait promis au juge d’instruction.

Jugement à là mi-novembre.