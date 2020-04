Des kits avaient été préparés. Les premiers masques viennent d'être récupérés auprès des couturiers bénévoles.

Son port n’est pas généralisé et les experts sont toujours divisés sur la question. Mais le masque de protection est de plus en plus adopté par la population. Les initiatives citoyennes visant à permettre sa fabrication se multiplient donc. Certains citoyens ont pu compter sur le soutien financier de leur commune pour l’achat du matériel. D’autres doivent sortir leur propre portefeuille.

À Colfontaine, la commune a préféré rester à l’écart de ces initiatives solidaires, estimant que « la commune devait se concentrer sur ses missions essentielles » et laisser la liberté aux citoyens de s’organiser eux-mêmes. Une réaction que Lionel Pistone, chef de file de l’opposition à Colfontaine et président de l’asbl Colfontaine en Actions, a regretté.

"D’autres communes soutiennent les citoyens en payant le matériel nécessaire à la confection de ces masques en tissu", explique-t-il. "Pour une commune, cela ne représente que quelques centaines d’euros. Sur un budget communal, ce n’est vraiment pas grand-chose !" Pour l’asbl en revanche, il s’agit déjà de montants importants.

Ce qui n’a pas pour autant freiné la motivation de ses membres. "Nous en avons discuté en comité et nous avons décidé de soutenir les citoyens à la hauteur de nos moyens. Nous avons acheté le matériel, à savoir du tissu 100% coton, du tissu 100% polyester et des élastiques. Pour faciliter le travail, tout a été prédécoupé. Il n’y a pas d’erreur possible et donc pas de perte de matière."

© DR



230 masques vont ainsi être confectionnés. Les premiers ont déjà pu être récupérés par l’asbl ce mardi. "La demande est énorme, nous ne réalisions pas à quel point il en manquait pour le personnel de première ligne. Des infirmières, des kinés, des pharmaciens,… Il ne s’agit que de masques de tissu mais tous estiment que c’est mieux que rien."

Et de poursuivre : "C’est une fameuse logistique. Santina Territo, Daniel De Pooter et moi tentons de nous organiser au mieux pour aller chercher les tissus, distribuer les kits, aller les rechercher, assurer la distribution des masques,… Une fois encore, il est dommage de voir que la commune n’intervient pas et n’anticipe pas une possible généralisation du port du masque. Gouverner, c’est pourtant prévoir."

100 euros avait déjà été consacrés à cette opération. La demande étant très forte, l’asbl envisage de remettre 100 euros sur la table.