La cuvée repose mais les coopérateurs ne se tournent pas les pouces pour autant.

L’heure n’est pas encore à la dégustation mais cet hiver, les amis du Vignoble de Sirault ne se sont pas pour autant croisé les bras. La future cuvée repose tranquillement au cœur du chai, permettant ainsi à l’équipe de développer d’autres projets. C’est ainsi qu’ils viennent de concrétiser la création de l’asbl la Confrérie du Vignoble de Sirault. C’est désormais sous cette dernière que toutes les activités non-commerciales de la coopérative seront organisées.

"Nous voulions distinguer l’aspect commercial et festif du projet", explique Thierry Vangulick, secrétaire de la coopérative. "C’était aussi une nécessité au regard de la loi et pour permettre l’engagement de bénévoles lorsque nous en avons besoin, principalement en période de vendanges." Très prochainement, une confrérie, avec ses propres rituels, verra aussi le jour.

De quoi renforcer encore un peu plus l’ancrage très local de la coopérative, qui rassemble désormais 188 coopérateurs. "90% d’entre eux sont originaires du village de Sirault. C’est un signal fort et cela nous pousse à vouloir nous ancrer davantage dans le tissu associatif et culturel de notre village." On se souviendra que lors de la mise en vente de la première cuvée, sobrement intitulée "première vendange", les bouteilles s’étaient arrachées en quelques semaines seulement.

"Nous allons prochainement effectuer l’assemblage, qui est un moment crucial puisque c’est cette étape qui déterminera les vins que nous proposerons au public. Il ne faut donc pas se louper et tester différentes combinaisons de cépages pour obtenir le meilleur résultat possible !" Cette année, comme l’an dernier, ce sont environ 2500 bouteilles qui devraient être disponibles. De nouvelles vignes ayant été plantées ces dernières années, la coopérative peut espérer doubler ce chiffre l’année prochaine.