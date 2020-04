De nombreux tests sont effectués en ce moment dans les maisons de repos.

D'après les chiffres publiés ce dimanche 12 avril par l'Institut de santé publique Sciensano, le nombre de nouveaux cas positifs dans la région de Mons-Borinage a doublé par rapport à samedi. Les treize communes dénombrent 26 malades supplémentaires testés positifs durant ces dernières 24 heures alors que 13 étaient recensés la veille.

La commune de Frameries est celle qui dénombre le plus grand nombre de nouveaux cas positifs (+15), ce qui représente la plus importante hausse journalière depuis la publication des chiffres. La commune de Mons recense quant à elle 5 nouveaux cas, Dour en compte 3 et Colfontaine en dénombre 2. Au total, les treize communes de Mons-Borinage totalisent 1 067 cas à ce jour, dont 443 à Mons.

Si les chiffres ne baissent pas malgré le confinement et augmentent même ponctuellement à certains endroits comme à Frameries, c'est notamment parce que de nombreux tests ont été effectués ces derniers jours dans les maisons de repos de la région. Et malheureusement, beaucoup de cas positifs y ont été détectés. Le nombre de nouveaux cas confirmés pourrait d'ailleurs encore poursuivre son augmentation dans les prochains jours, parallèlement à l'augmentation des capacités de test.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.

> Le bilan national de ce dimanche