28 ans sans réponse, 28 ans de doutes et d’interrogations. C’est l’enfer vécu par Isabelle Fleurquin depuis la disparition et le décès de son frère Bruno, alors âgé de 18 ans. Le 9 août 1992, après avoir passé une après-midi en famille, ce dernier reprenait la route vers Obourg, où il vivait et passait beaucoup de temps, pour finalement disparaître. Son corps était retrouvé un peu par hasard pratiquement un mois plus tard, le 3 septembre, à la rue du Camp à Obourg.

Aujourd’hui, Isabelle Fleurquin espère obtenir des réponses.