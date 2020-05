Jurbise, Mons et Saint-Ghislain sont les communes concernées.

Après avoir donné quelques frayeurs mardi et jeudi avec respectivement 25 et 10 nouveaux cas, le bilan de ce vendredi est à nouveau plus rassurant. Les chiffres communiqués par le SPF indiquent en effet que trois nouveaux cas de coronavirus sont recensés dans la région de Mons-Borinage. Jurbise, Mons et Saint-Ghislain sont les communes concernées.

Alors que les capacités de dépistage ont augmenté et que des mesures importantes de déconfinement sont entrées en vigueur il y a plus de deux semaines, les bilans quotidiens pour la région de Mons-Borinage confirment la tendance nationale et éloignent le spectre tant redouté d'une seconde vague. Espérons que cette tendance se poursuivra dans les prochaines semaines. Le virus est en tout cas toujours présent et appelle au respect des consignes de sécurité.