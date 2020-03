L'intercommunale Hygea n'a plus la possibilité d'en effectuer le ramassage en porte-à-porte

Des sanctions administratives de 350 euros. Voilà ce que risquent les citoyens qui, par ignorance ou par entêtement, continueraient à sortir leurs PMC et papiers-cartons ou les laisseraient sur le trottoir alors que leur collecte n’est plus assurée. Le message a été maintes fois répété et pourtant, dans certaines rues, le spectacle fait peine à voir.

À plusieurs reprises, ce sont les ouvriers communaux qui ont organisé le ramassage de ces immondices abandonnés. "Nous sommes toujours en effectifs réduits, il n’est donc pas possible d’en assurer la collecte. Notre priorité va au ramassage des déchets ménagers", insiste Belinda Demattia, porte-parole de l’intercommunale Hygea. "Nous demandons vraiment aux citoyens de ne pas présenter leurs PMC et papiers-cartons. C’est inutile"

Plus encore alors que l’intercommunale ne peut désormais plus mettre de véhicules à la disposition des communes. "Nous l’avions fait à La Louvière par exemple, pour que les ouvriers puissent procéder à un ramassage. Mais nous n’avons plus de véhicules disponibles, parce que nous avons dédoublé les équipes afin qu’il n’y ait plus que deux personnes par véhicule au lieu de trois habituellement."

Le sens civique devra dès lors primer, même si l’on sait que stocker ses déchets n’est pas toujours évident, notamment en appartement. Par endroits, les dépôts sauvages se sont d'ailleurs multipliés... "Des discussions ont lieu au niveau ministériel pour voir si la fermeture des recyparcs va être maintenue ou si une réouverture peut être envisagée sous certaines conditions strictes. Le débat n’a pas lieu à notre niveau et nous ne savons pas si tous les parcs seront concernés par une réouverture totale ou partielle. Nous attendons les directives. Mais ce serait probablement une bonne chose afin de permettre à chacun d’évacuer certains types de détritus."

D’autant plus que les préposés des recyparcs sont toujours bien présents au sein de l’intercommunale. "Certains ont été réaffectés aux collectes mais la plupart sont toujours présents et occupés actuellement à nettoyer les parcs. Nous pourrions donc ouvrir les parcs. Ce serait une solution pour de nombreux ménages, nous en sommes bien conscients." Ces déplacements vers les écoparcs seront-ils jugés indispensables et donc permis ? Les discussions devraient aboutir dans les prochaines heures ou les prochains jours, apportant une réponse à cette question.