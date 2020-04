Les premiers masques devraient être réceptionnés la semaine prochaine.

La situation n’est définitivement pas simple à gérer mais les autorités communales tentent de mener le combat de front et de pallier les manquements du gouvernement fédéral, notamment en matière de distribution de matériel de sécurité. Saint-Ghislain ne fait pas exception : le collège communal vient de décider de lancer un marché public complémentaire pour l’achat de 10 000 masques de tissu.

Au total, ce sont donc près de 40 000 masques qui seront mis à la disposition de la population. Chaque Saint-Ghislainois pourra donc en recevoir au moins un. Les personnes dites fragilisées pourront quant à elles introduire une demande afin de bénéficier de plus d’un masque pour chaque membre de la famille.

"Les services sociaux du CPAS pourront vous renseigner sur les conditions d’octroi. Dans tous les cas, un dossier de demande d’aide sociale doit être introduit, examiné et approuvé par les instances du CPAS avant de pouvoir bénéficier d’un quota supplémentaire", explique le bourgmestre, Daniel Olivier (PS).

Les premiers masques pourraient être réceptionnés par le collège communal dès la semaine prochaine. Afin d’en assurer le bon déroulement, la distribution devrait être phasée. Les citoyens n’auraient cependant pas à se déplacer : les masques devraient être réceptionnés directement dans les boites aux lettres.

Cette distribution de masques à destination des citoyens s’ajoute à d’autres actions déjà entreprises dans la Cité de l’Ourse. Citons la distribution de masques dans les maisons de repos et auprès des médecins généralistes et infirmières à domicile, la distribution de tissu, de fil et d’élastiques auprès des couturiers et couturières volontaires de l’entité ou encore la distribution de visières professionnelles pour les infirmières à domiciles, kinésithérapeutes, médecins généralistes, spécialistes et pharmaciens.

Depuis le 16 avril dernier, la ville met également à disposition des personnes fragilisées (socialement isolées, à risque, strictement confinées, à mobilité réduite ou porteuse d’un handicap) un taxi « courses-ménagères », qui assure la livraison de courses à domicile depuis les commerces de l’entité, y compris les pharmacies et la Poste.