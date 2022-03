Les voitures hybrides et électriques ont le vent en poupe. Selon l’office belge de statistiques Statbel, au 1er août dernier, on recensait sur nos routes quelque 40 851 véhicules particuliers totalement électriques, soit une hausse de 70% en comparaison avec 2020. Les besoins en matière de bornes de rechargement augmentent de ce fait considérablement. Pour y faire face, la Wallonie a prévu le lancement d’une action structurée permettant le déploiement de bornes de rechargement, tant pour les véhicules que pour les vélos à assistance électrique.

L’objectif est de préparer le déploiement de 4.000 bornes – 2000 bornes voitures et 2000 bornes vélos – publiques et de faciliter les opérations de déploiement pour les pouvoirs locaux qui le souhaitent. Chez nous, c’est l’intercommunale IDEA qui sera chargée de sa mise en œuvre. "Le cœur du Hainaut sera ainsi équipée de 437 nouvelles bornes, soit 217 bornes pour voitures et 220 bornes pour vélos, sans contribution financière pour les communes", explique Caroline Valembois, gestionnaire de projets pour IDEA.

"Le choix de l’emplacement de ces bornes relève d’une réflexion territoriale. IDEA a sollicité les pouvoirs locaux pour identifier les sites pertinents sur le domaine public, sur base d’une estimation du nombre de points de rechargement et d’une répartition homogène à l’échelle de la Wallonie." Cette démarche se base sur une cartographie, établie par les agents de l’intercommunale, visant à déterminer les portions du territoire les plus attractives, en tenant compte des pôles de mobilité tels que les écoles, hôpitaux, parcs d’activité économique, centres sportifs, culturels ou commerciaux.

La cartographie est attendue à la région pour le 31 mars prochain. "À ce stade, la grande majorité des communes ont déjà été consultées afin de croiser les zones sélectionnées par IDEA avec les réalités communales et les projets locaux prévus à court et moyen termes." Du côté de Quévy, par exemple, deux lieux d’installation ont déjà été arrêtés. "Il y en aura une sur la place de Givry et une autre sur la place de Genly", confirment la bourgmestre, Florence Lecompte (PS) et le premier échevin David Volant (MR+).

"Leur utilisation sera payante mais à prix démocratique. C’est une nécessité compte tenu du nombre de véhicules électrique en augmentation." Une troisième borne pourrait être envisagée du côté d’Aulnois mais à ce stade, cette proposition n’a pas encore été formulée officiellement. Une fois la cartographie finalisée, les choses se mettront rapidement en place. 1000 premières bornes pour voiture sont attendues en Wallonie à l"horizon 2023, 1000 autres en 2024.