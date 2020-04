La police constate un certain "relâchement" des citoyens dans le respect des mesures de confinement.

Après de longues heures de patience, ce vendredi soir, les citoyens prenaient connaissance du plan de déconfinement élaboré par le gouvernement fédéral. S’il apparaissait clairement que les mesures effectives jusqu’ici le resteraient au minimum jusqu’au 3 mai, certains ne semblent pas avoir entendu le message de cette oreille. Du côté de la zone de police boraine, un relâchement dans le respect des directives Covid est malheureusement constaté.

"C’est un peu comme si les citoyens anticipaient le déconfinement", regrette-t-on du côté de la zone, qui cite quelques exemples : "une circulation plus dense, des rassemblements en augmentation, des déplacements à gogo pour des courses non-essentielles,…" Samedi, ce sont ainsi 15 PV qui ont été dressés pour non-respect des mesures de confinement. Un nombre qui reste "dans la moyenne quotidienne basse" de la zone.

Dimanche en revanche, les chiffres sont repartis à la hausse. "Ce ne sont pas moins de 32 personnes qui ont fait l’objet d’une verbalisation. Depuis le début du confinement, nous n’avions dressé autant de PV que les 3 et 12 avril dernier." Ces jours-là, ce sont respectivement 34 et 33 PV qui avaient été rédigés.

Ce dimanche, les patrouilles pédestres, cyclistes ou motorisées sont donc intervenues à de multiples reprises, par exemple pour une réunion entre amis dans un jardin framerisois, un rassemblement sur le plateau de la gare de Saint-Ghislain ou encore un groupement à proximité d’une batterie de garages à la cité Cosmopolite.

À ces opérations se sont ajoutées d’autres interventions plus "traditionnelles" pour consommation et possession de stupéfiants, saisie d’un véhicule en défaut d’assurance, d’immatriculation et de contrôle technique. Un PV a aussi été rédigé pour outrage à l’égard d’une citoyenne qui n’a apprécié le contrôle et qui a insulté les policiers.

"Les mesures de confinement sont toujours d’actualité et ce au moins jusqu’au 3 mai. Il est dès lors hors de question pour la Police Boraine de relâcher son attention et de laisser une partie des citoyens abandonner trop rapidement les mesures destinées à limiter la propagation du Coronavirus." Il en va effectivement de la santé de tous.