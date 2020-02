Le champion d'Europe de la coupe mulet quittera son village breton natal pour rejoindre, à pied, le Borinage.

Nous l’annoncions il y a quelques jours : le 9 mai prochain, le festival de la coupe mulet reviendra à Boussu pour une deuxième édition. La première édition avait fait parler d’elle bien au-delà des frontières belges : pour les organisateurs, il était donc inenvisageable de ne pas remettre le couvert (ou la perruque). Fort d’une première expérience mémorable, ils ont également souhaité innover.

C’est ainsi que Michel God Mulet, champion d’Europe de la coupe mulet et membre des BB Michels, quittera son village breton natal pour rejoindre, à pied, le site boussutois. Depuis Landezvarzec, ce sont donc 700 kilomètres qui seront parcourus pour ramener le trophée à son successeur. "Nous avons comme ambition de rencontrer le plus de libres penseurs que possible", insiste l’organisation. "Et pour cela, des rendez-vous culturels seront mis en place tout au long du parcours."

Logique lorsque l’on sait que le porteur de la coupe mulet peut être perçu comme "un individu libre, représentant un ilot d’indépendance dans un océan de conformisme." "On mise vraiment sur l’autodérision, on ne se prend pas la tête. Mais derrière, il y a tout de même des valeurs importantes et universelles", insiste Damien Hubert, porte-parole du festival. Citons par exemple la citoyenneté, la tolérance, la liberté et l’émancipation.

"Cette idée de marche de la coupe mulet est venue alors que nous passions Noël chez Michel. Nous discussions de nos idées, de nos souhaits et ambitions. On s’est dit que ce serait super d’organiser cette marche et d’inviter ceux qui le souhaitent à faire un bout de parcours avec nous. Nous avons déjà été contactés par des personnes qui souhaitent proposer une étape. Le potentiel est grand, nous laissons la porte ouverte à l’imprévu et aux surprises !"

L’effet Forrest Gump sera-t-il au rendez-vous ? "Ce n’est pas impossible, qui sait ! Dans tous les cas, Michel marchera vraiment dans l’objectif de prendre le temps et de rencontrer des gens, de faire un truc chouette et inédit." Le comité d’accueil sera bien sûr au rendez-vous afin de célébrer l’arrivée du champion d’Europe en terre boraine… Après quoi le festival battra son plein en mettant à l’honneur tous les porteurs et défenseurs de la plus décalée des coupes de cheveux.