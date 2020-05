Le nombre total de cas est désormais de 1709.

C’est un peu plus que la veille mais toujours bien moins que d’autres jours, où l’on avait connu des pics à 126, 124 ou encore 85. Ces dernières 24 heures, ce sont 8 nouveaux cas de covid-19 qui ont été enregistrés dans la région de Mons-Borinage. Ces nouveaux cas sont répartis entre les communes de Mons et de Dour, où l’en en compte respectivement 7 et 1 de plus. Le total du nombre de cas pour la région est désormais de 1709.

Depuis plusieurs jours, les nouvelles sont globalement positives. Même si chaque nouveau cas est un cas de trop, on ne peut nier un véritable ralentissement de la propagation du virus dans une région qui avait pourtant été l’une des plus durement touchées en début de crise. Ces derniers jours, les résultats effectués dans plusieurs maisons de repos ont été communiqués et sont apparus comme une véritable éclaircie dans un ciel orageux.

Au sein de la Bonne Maisond e Bouzanton (Mons) ou encore dans les homes de Flénu et de Tertre, tous étaient revenus négatifs. Preuve que les mesures prises jusqu’ici tant par les citoyens qu’au sein de ces infrastructures d’accueil portent leurs fruits. Il faut désormais maintenir les efforts, plus encore maintenant que la Belgique entre dans sa phase de déconfinement. Les règles d’hygiène et de distanciation sociale doivent toujours être strictement respectées pour éviter une seconde vague de contamination.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.