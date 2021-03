C’est la vie d’une famille entière qui a basculé, le 29 juin 2020, du côté de Colfontaine. Ce soir-là, alors qu’il venait de stationner à l’arrière de l’habitation de son frère Khalid, Nabil Saifi était pris à partie par le voisin, Giuseppe, âgé d’une cinquantaine d’années. Armé, ce dernier n’avait pas hésité à tirer froidement et à bout portant dans la tête de sa victime. Consciente mais dans un état critique, cette dernière avait rapidement été emmenée à l’hôpital.

Neuf mois et neuf opérations plus tard, Nabil Saifi est sorti de l’hôpital mais le combat est loin d’être terminé. "Mon champ de vision est réduit, tout comme ma mobilité, côté gauche. Certains mouvements restent difficiles et je ne peux pas marcher longtemps." D’autres opérations seront planifiées et la rééducation sera longue : dix années pourraient être nécessaires pour espérer se débarrasser de ces importantes séquelles physiques, auxquelles s’ajoutent de véritables traumatismes.

"Je fais encore énormément de cauchemars, je revis la scène…", concède Nabil, père de trois enfants. "Je suis que je suis un miraculé et que je ne dois la vie qu’à mon médecin, le docteur Talianu, que je ne remercierai jamais assez." Nabil n’est pas le seul à avoir vécu l’enfer. Ses parents restent sous le choc, tout comme son ainée, alors âgée de neuf ans, qui a assisté à la scène. "Ça commence à aller mieux mais pendant un temps, les dessins de mes enfants témoignaient de leur choc. Aucune aide psychologique ne nous a été proposée…"

(...)