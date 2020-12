Le complexe footballistique de Frameries fera bientôt peau neuve. La commune vient en effet de recevoir une promesse ferme de subsides afin de le requalifier. Si le Club de Tennis La Volée, le complexe sportif voisin, se dit ravi pour les passionnés du ballon rond, il n’en reste pas moins amer et dénonce le manque de soutien des autorités locales à son égard.

Il faut écrire que l’avenir du tennis club est plutôt sombre. "Nous avons toujours géré en bon père de famille, nous avions quelques réserves. Mais la crise est passée par là, toutes nos activités ont été stoppées et le devenir du club est clairement menacé", annonce Dany Boutique, président. "Nous avons de nombreuses factures en attente et si la saison ne reprend pas au printemps, il ne sera pas possible de continuer."