Les citoyens échangent des services.

Le message « restez chez vous » semble avoir été entendu par une grande majorité de la population. Une excellente chose pour lutter contre la propagation du Covid-19 mais qui amène aussi quelques difficultés, notamment pour les personnes plus âgées qui se retrouvent dans l’incapacité de se déplacer ou encore les parents contraints de poursuivre le travail sans pour autant disposer de solution pour faire garder leurs enfants.

Dans plusieurs communes, la solidarité s’organise donc. À Jurbise, le groupe "Jurbise – Solidaire" a été créé sur Facebook afin de rassembler les demandes et propositions d’aide. "Nous avons voulu prendre les choses en main afin de centraliser les propositions et éviter que cela ne parte dans tous les sens, avec le risque que les précautions d’usage ne soient pas respectées", explique Jacqueline Galant (Liste de la bourgmestre).

"Si le besoin s’en faisait sentir, nous pourrions filtrer ou recadrer certaines choses. Mais jusqu’ici, tout se passe extrêmement bien, c’est un bel élan de solidarité auquel nous assistons. Pleins de bonnes idées arrivent, des commerçants qui proposent des livraisons aux citoyens qui proposent du babysitting, par exemple." Un kinésithérapeute a ainsi pu obtenir un masque et une maman une proposition de garde d’enfants.

"La situation n’est simple pour personne. De mon côté, je tente de rester aussi disponible que possible pour répondre aux questions et inquiétudes des citoyens. Il est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir faire plus que de maintenir le contact et la communication avec les commerçants, les professionnels du secteur qui sont en première ligne et mal équipés, les aides familiales, les services communaux, la police… Tout ces gens qui sont en difficulté mais qui ont à cœur d’aider les autres."

La bourgmestre rappelle encore l’absolue nécessité de respecter les recommandations émises par les experts du SPF Santé Publique. Cette dernière a en effet constaté l’organisation de rassemblements sur sa commune ce week-end. "Je pense qu’ils ne prennent pas la mesure de ce qu’il se passe. Il faut absolument qu’ils prennent conscience de la situation." Au risque, dans le cas contraire, de foncer droit dans le mur, avec les conséquences dramatiques que l’on peut imaginer.