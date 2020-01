Deux exceptions à cela: la nuit de la Saint-Sylvestre et le jour de la fête nationale.

Le sujet avait fait débat à l’approche de la Saint-Sylvestre, notamment sur les réseaux sociaux après la diffusion par de nombreux refuges et associations de défense des animaux des conséquences que pouvaient avoir les feux d’artifice sur nos amis les bêtes. Stress, arrêt cardiaque, fuites massives, désorientation ou encore automutilations avaient ainsi été mis en exergue.

Du côté de Jurbise, la bourgmestre avait annoncé sa volonté d’agir afin de protéger les animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages. C’est désormais chose faite puisque la Liste de la Bourgmestre (LB) a déposé lors du dernier conseil communal une motion visant à encadrer au mieux le tir de feux d’artifice.

L’usage de pétards et de feux d’artifice est désormais interdit sur le territoire de la commune, les jardins et les terrains privés inclus. Deux exceptions sont cependant prévues. Les feux d’artifices seront autorisés dans le courant de la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour le passage à l’an neuf, ainsi que le 21 juillet, jour de fête nationale.

Une autorisation devra cependant être délivrée expressément par la bourgmestre. Une demande écrite, stipulant les conditions précises de l’événement, devra être introduite au moins un mois avant la manifestation. Afin d'uniformiser la réglementation à l'ensemble de la zone de police à laquelle appartient la commune de Jurbise, le point sera également discuté au collège de zone afin qu'il soit inscrit dans les règlements de police des communes faisant partie de la zone Sylle et Dendre.

S’amuser mais de manière raisonnée et respectueuse de l’environnement et de ses habitants, voilà l’objectif poursuivi par Jacqueline Galant et son groupe via le dépôt de cette motion. Si la position du collège communal est désormais claire, il est fort à parier qu’elle ne fera pas l’unanimité alors que les feux d’artifice font partie des traditions et habitudes des Belges lors d’événement festif. On rappellera que des alternatives existent, notamment les feux à bruit contenu qui réduit le bruit à 60-80 décibels, là où les feux traditionnels montent jusqu’à 150 décibels et plus.