Uniquement pour les classes de première et deuxième année primaire.

Quitter l’école et monter à bord d’une calèche pour regagner son domicile… Voilà ce que proposera la commune de Jurbise aux enfants de première et deuxième année primaire de l’enseignement communal dans le cadre de la semaine de la mobilité, organisée du 16 au 22 septembre prochain. Une activité qui, à n’en pas douter, rencontrera un franc succès et ravira les petites têtes blondes.

La semaine de la mobilité en Wallonie en est déjà à sa sixième édition. Le principe est donc connu. Mais cette année, la commune de Jurbise souhaitait marquer le coup et proposer aux plus jeunes élèves une alternative séduisante à la voiture. "Les enfants de troisième, quatrième, cinquième et sixième année profiteront d’un ramassage à vélo, comme les années précédentes. Ce n’est pas organisé pour les plus jeunes et nous trouvions cela dommage", explique Guy Caulier, échevin de la mobilité.