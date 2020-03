Comme si, avant un confinement total, la propagation du virus n'était pas possible.

Ce mardi soir, une série de mesures de restriction pour lutter contre le Covid-19 étaient officialisées. Parmi elles, la fermeture des marchés de plein air. La mesure n’entrant en application que ce mercredi à partir de midi, certaines communes semblent avoir souhaité tirer sur la corde. Du côté de Saint-Ghislain par exemple, les étales étaient bien présentes ce mercredi matin… Tous comme les badauds.

Le marché ne s’étalant pas au-delà de l’heure de midi, la commune respecte les dispositions fédérales. Mais le maintien de ce rendez-vous hebdomadaire, en pleine période de crise sanitaire, pose inévitablement question : même s’il est moins fréquenté, le marché reste un lieu de rassemblement et d’échanges. Respecter la distanciation sociale, soit une distance d’au minimum 1,5 mètres entre chaque individu, est par ailleurs tout simplement impossible.

La Belgique n’est pas épargnée par le Covid-19, que du contraire. La situation, inédite et pour le moins inquiétante, nécessite des mesures fortes et du civisme de la part de tous. Visiblement, le message n’a pas encore été compris de tous. Si les mesures renforcées de confinement n’entrent officiellement en vigueur que ce mercredi à midi, il aurait été de bon ton de donner l’exemple et de ne pas tendre le bâton pour se faire battre.

Le marché saint-ghislainois de ce jour aurait purement et simplement dû être annulé afin de limiter au maximum les risques de propagation d’un virus qui n’a ni frontière, ni horaire. Visiblement, la Belgique peine à tirer les leçons de ses erreurs. Pas plus tard qu’il y a une semaine, on avait pourtant dû déplorer la présence massive de citoyens dans les cafés et restaurants du pays avant leur fermeture. Un comportement irresponsable aux conséquences inévitables.