La commerçante envisage de poursuivre les livraisons au détriment de la réouverture physique de son magasin.

Ce lundi, les commerces de détail pourront rouvrir leurs portes après plus d’un mois de fermeture. Pour ce faire, une série de mesures contraignantes ou non sont de rigueur. Pour autant, tous les commerçants ne se sentent pas rassurés. À Saint-Ghislain, certains hésitent d’ailleurs à accueillir à nouveau leurs clients au sein même de l’enseigne.

C’est le cas de Lory Goavec, gérante du magasin Alternative et par ailleurs présidente de l’association des commerçants de Saint-Ghislain. "C’est vraiment horrible car je dois prendre une décision alors que je ne sais pas quoi faire", explique cette dernière. "Je dois faire face à des impératifs financiers, mon activité doit donc reprendre. Dans le même temps, je suis très inquiète de la façon dont tout cela va pouvoir être organisé."

La commerçante se dit équipée. Outre le gel hydroalcoolique à disposition de la clientèle et un contrôle des entrées, un dispositif UV-C capable d’éliminer virus et bactéries en 20 minutes a été livré. "Je n’ai pas l’envie de devoir interdire aux clients de toucher les vêtements, de les presser et de ne pas pouvoir les conseiller comme j’aimerais pouvoir le faire. Rouvrir dans ces conditions n’est pas souhaitable, il y a trop de zones d’ombre."

Pour espérer pouvoir se positionner au mieux, la Saint-Ghislainoise a sondé sa clientèle via sa page Facebook. "Je sais que je ne suis pas la seule à être dans cette position. En discutant avec d’autres commerçants, je me rends bien compte que personne n’est rassuré, encore moins dans le domaine du textile et de la chaussure. J’envisage vraiment de ne rouvrir le magasin que quelques heures par semaine et de privilégier les livraisons et retraits."

Dans un premier temps, Lory Goavec devrait donc tester les deux dispositifs. "Je m’adapterai en fonction. Faire les deux à temps plein, c’est impossible, je ne peux préparer des commandes tout en travaillant huit heures dans le magasin. Mais je ne peux pas non plus prendre le risque de suspendre les commandes s’il n’y a personne qui se présente au magasin…" Bref, la situation est loin d’être simple. Il faudra donc trouver l’équilibre entre réouverture et sécurité.