C’est probablement ce qui s’appelle refiler la patate chaude, même si la mesure a le mérite d’exister. Dès ce premier décembre, les voyageurs de la SNCB pourront se rendre au guichet du bureau de poste de Saint-Ghislain, situé dans la rue Grande, afin d’être aidés à compléter un formulaire de demande d’abonnement ou un formulaire pour obtenir une carte de réduction. Une aide dont ils pouvaient bénéficier auparavant directement bénéficier au guichet de la gare… Avant que ce dernier ne ferme sur décision de la SNCB.

"Depuis plus de 6 mois, des mesures d'accompagnement importantes ont été prises par la SNCB pour faciliter la transition", explique cette dernière. "Pour l’avenir, des mesures sont également prises pour garantir l'accessibilité, la sécurité et l'accueil des voyageurs ainsi que pour préserver un rôle spécifique pour les gares dans le tissu social. Des contacts sont notamment en cours avec les communes concernées."

En attendant, Saint-Ghislain et la commune de Liedekerke s’inscrivent dans un projet-pilote qui devra être évalué dans le courant de l’année 2022. "Sont visées par ce projet-pilote les cartes de réduction pour raison patriotique, pour intervention majorée, les cartes de priorité place assise et la carte accompagnateur gratuit. BPost enverra les différentes demandes au service clientèle SNCB qui prendra contact avec le voyageur concerné, pour assurer le suivi de sa demande."

Les ministres de la mobilité Georges Gilkinet et des entreprises publiques Petra De Sutter se sont tous deux déclarés ravis d’un tel partenariat. Au niveau local, l’enthousiasme est bien plus mesuré. "Je ne sais pas combien de personnes se présentaient au guichet de la gare pour une demande d’abonnement ou une carte de réduction", précise Daniel Olivier (PS), bourgmestre de Saint-Ghislain. "Mais je pense que ce projet est une parade destinée à répondre à des problèmes que la SNCB a elle-même créés."

Le maïeur se montre par ailleurs sceptique quant à l’efficience même de ce partenariat. "Il permet des économies d’échelle mais on ne peut qu’espérer que cela ne ralentira pas les services de la poste et n’entrainera pas des files interminables. On remet sur le dos du personnel de BPost du travail supplémentaire alors que je ne suis personnellement pas convaincu qu’il ait du temps libre à combler. Ne risquent-ils pas d’être surchargés, avec des demandes qui peuvent prendre du temps?"

Bref, il faudra voir dans la pratique si ce projet-pilote répond aux attentes. De son côté, Daniel Olivier déplore toujours la fermeture du guichet de Saint-Ghislain. L’ensemble du collège et du conseil communal s’y était d’ailleurs opposé via une motion commune. "Ce projet ne compensera pas la fermeture du guichet. On informatise tout et on oublie les personnes âgées, les personnes qui ne sont pas tournées vers le numérique. On ne pourra toujours pas retirer un ticket de train au guichet BPost, donc le problème reste entier."

À Saint-Ghislain, ce sont quelque 2300 navetteurs qui passent quotidiennement par la gare. Et près d’un quart de la population saint-ghislainoise a plus de 65 ans.