C’est un changement qui risque d’avoir de tristes répercussions sur certaines familles. À Saint-Ghislain, le prix du renouvellement des concessions dans les cimetières de l’entité a été revu à la hausse. À tel point qu'au bout de 30 ans, les familles devront payer 50% du prix de départ. En réalité, la modification avait été votée par le conseil communal il y a un an, en octobre 2020. Mais jusqu’ici, elle était passée relativement inaperçue.

C’est en étant interpellé par plusieurs citoyens que Laurent Drousie (Osons!), conseiller dans l’opposition, s’est inquiété de la situation. "Au bout de 30 ans d’occupation, certaines familles vont devoir dépenser 935 euros pour le renouvellement d’un caveau de trois personnes alors qu’auparavant, elles payaient un euro", soupire le conseiller. "Certaines familles vont devoir faire des choix et ne pourront tout simplement pas payer autant."

Ce changement se justifie notamment, selon la ville, par le grand nombre de renouvellement qui était sollicité. "Il se faisait pour un euro. Tout le monde renouvelait mais beaucoup de gens n’assuraient plus leurs responsabilités d’entretien des tombes. On l’a encore constaté cette année, lorsque l’on a engagé quatre travailleurs qui ont travaillé en permanence dans les cimetières de mai à septembre", explique le bourgmestre, Daniel Olivier (PS).

Les places dans les cimetières se font par ailleurs rares. "Tous nos cimetières sont saturés, hormis Baudour et Hautrage. C’est dû au renouvellement trop facile de l’octroi des concessions. Nous devrons procéder à l’extension de nos cimetières en raison de ces renouvellements quasi automatiques des concessions." Des arguments qui ne convainquent pas, voire qui irritent au plus haut point.

"Les règles du jeu changent en cours de route" peste Laurent Drousie. "Ce n’est pas comme si les familles avaient été informées qu’au bout de 30 ans d’occupation, il faudrait payer cher et vilain pour renouveler la concession. Il n’y a pas de période transitoire alors que personne ne s’attendait à devoir payer 50% de la valeur d’un bien qui a déjà été acheté et donc payé. C’est incompréhensible et il y a un an lors du vote, personne n’avait compris les choses comme cela !"

Le conseiller est persuadé que ce changement entraînera des répercussions dramatiques pour certaines familles. "Il y a, derrière l’explication du collège communal, un jugement de valeur. C’est une façon de dire "puisque vous n’entretenez pas vos tombes, clac, payez ou cédez votre place à d’autres. Je n’ose par ailleurs pas imaginer ce qu’il se passera dans les familles où il existe déjà des tensions." À l’approche de la Toussaint, la ville rappelle que l’entretien des sépultures est à charge des familles. Le message devrait passer… Au prix fort pour certains.