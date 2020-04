L'organisation de conseils communaux ne se justifie pas actuellement, selon la majorité.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Dans les communes, l’organisation est de mise pour permettre la bonne continuation des missions et services. Et si certaines ont opté pour l’organisation de conseils communaux par vidéoconférence, cela reste le choix d’une minorité. Au grand damne de certains conseillers, qui regrettent de ne pouvoir jouer leur rôle.

Dans la cité de l’Ourse, le groupe Osons ! expliqué peiner à obtenir des informations auprès de la majorité. "Malgré les demandes que nous multiplions dans le but d’obtenir quelques informations quant aux décisions régissant les affaires de la cité et certains aspects du quotidien, nous ne parvenons pas à obtenir de réponse", peste Pascal Baurain, chef de file de l’opposition. Ce dernier précise encore que son groupe ne peut prendre connaissance des PV du collège.

Régulièrement interpellé sur différentes questions par les citoyense, le groupe estime ne pas avoir la possibilité d’y répondre et réclame donc de la transparence à tous les niveaux, une communication efficace et l’étude de la possibilité de mettre à la disposition des citoyens des moyens financiers exceptionnels permettant la confection de masques de protection par des couturiers et couturières volontaires.

De son côté, le bourgmestre de Saint-Ghislain tempère. "Nous avons questionné la tutelle, qui nous a répondu que l’organisation de conseils communaux par vidéoconférence n’était pas prévue. S’il devait en revanche y avoir des points primordiaux à traiter, un conseil pourrait être organisé en respectant la distanciation sociale. À ce jour, ce n’est pas le cas, rien ne le justifie", insiste Daniel Olivier (PS).

Par ailleurs, ce dernier précise que le collège ne s’est pas tourné les pouces depuis le début de la crise. "Mettre des budgets à disposition des citoyens, ce n’était pas envisageable car aucun contrôle n’aurait été possible. Nous avons par contre avancé sur une autre solution, celle de la mise à disposition de matières premières. 10 000 masques pourront être confectionnés par des volontaires qui pourront se manifester dans les prochaines heures."

Quelque 720 mètres de tissu seront ainsi disponibles, en plus des élastiques et fils à coudre. "Les modalités dépendront du nombre de personnes qui se proposent. Il faudra répartir les matières premières et s’assurer de récupérer chaque masque afin d’en assurer la distribution au sein des institutions de l’entité et de nos citoyens." Pas question en effet d’envoyer des masques à Bruxelles ou Liège sur le dos des contribuables saint-ghislainois.