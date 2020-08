La ville a prévu un plan de relance d'1,7 million d'euros.

La ville a prévu un plan de relance d'1,7 million d'euros. Après le passage de la première vague de Covid-19, l'heure est au bilan dans nos communes qui ont œuvré pour aider les citoyens. Sans surprise, les recettes habituelles ont diminué tandis que les dépenses ont augmenté notamment pour l'achat de masques ou la mise en place de certaines mesures. À Saint-Ghislain, on prend patience et on joue la carte de la prudence car à ce stade, il est toujours impossible de chiffrer avec précision le coût de cette crise.

Il faut écrire que cette dernière n’est pas encore derrière nous. "Nous savons ce que nous avons prévu, pas ce qu’elle nous coûtera. Les effets de cette crise se feront sentir sur le plus long terme", explique Daniel Olivier (PS), bourgmestre. "De notre côté, nous avons dégagé une enveloppe d’1,7 million d’euros pour mettre en œuvre notre plan de relance économique. L’emprunt se chiffre quant à lui à 1,5 million d’euros."