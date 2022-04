Le cycliste de 11 ans enchaîne les victoires depuis qu'il s'est mis à la compétition il y a deux ans.

D’ici 10 ans, surnommera-t-on le jeune Aaron Coupé le "Cannibale du Borinage" dans les médias sportifs ? A son niveau, le cycliste de 11 ans dévore tout sur son passage. En huit jours, du 10 au 18 avril, il s’est hissé à trois reprises sur la plus haute marche du podium en autant de course. Dire qu’il a la course dans le sang semble une évidence quand on connaît le passé de son papa, Geoffrey Coupé.

"Je suis un ancien coureur professionnel et j’ai ensuite dirigé des équipes professionnelles dans un passé récent. Mon fils a donc baigné dans le monde du cyclisme depuis qu’il est tout petit." Le gamin a même eu le privilège de déjeuner sur les genoux de Tom Boonen. Pourtant dans un premier temps, Geoffrey aurait préféré voir Aaron accrocher à un autre sport. "J’ai espéré qu’il fasse du football, du judo, du tennis...un sport qui se pratique sur un terrain, délimité. En tant que papa, je ne voulais pas voir mon fils âgé de 7 ans rouler sur la route et tous les dangers que cela implique : les camions, les voitures qui roulent trop vite..."