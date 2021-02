C’est un dramatique accident qui s’est produit ce lundi en fin de matinée à Baudour, au niveau de la rue d’Herchies. Un peu avant 11 heures, pour des raisons qui restent encore à déterminer, un camion-citerne et un véhicule sont entrés en collision. Si le chauffeur du poids lourd est rapidement parvenu à s’extraire de son véhicule, qui s’est retrouvé couché le flanc, le conducteur du véhicule a eu moins de chance. Ce dernier a en effet dû être transporté d’urgence vers l’hôpital. Ses jours sont considérés comme étant en danger.

Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux de l’accident et étaient toujours sur place vers 12h30. Et pour cause : lors de l’accident, la citerne du poids lourd a été éventrée et du mazout s’est répandu sur la chaussée. Les pompiers étaient présents afin de nettoyer cette dernière et éviter des risques de pollution. La citerne à proprement dit du camion, remplie de béton, n’a quant à elle heureusement pas été endommagée.

Des déviations ont été mises en place afin de permettre aux services d’intervenir en toute sécurité.