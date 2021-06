Prudence et patience si vous circulez sur la E19 (A7) dans le sens Mons-Valenciennes, ce mercredi. Un peu avant midi, un accident de la circulation s’y est en effet produit à hauteur de la sortie Pommeroeul. Deux poids lourds sont impliqués. L’un d’eux s’est retrouvé sur le flanc et entrave dès lors la bande de droite et la bande d’arrêt d’urgence. La circulation ne s’effectue plus que sur une seule bande.

Selon la police fédérale, le chauffeur du camion qui s’est retrouvé couché sur la voirie a été légèrement blessé. Une société de dépannage a bien entendu été contactée afin que les véhicules accidentés puissent être dégagés mais l’opération n’a pas encore pu avoir lieu. Jusque-là, il faudra redoubler de prudence à l’approche du lieu de l’accident et adapter sa vitesse. La situation devrait revenir à la normale en début d’après-midi.