Ce vendredi matin, nous relations le témoignage de l’Étoile de Bonté, refuge situé à Quaregnon. Ce dernier expliquait qu’une bénévole qui s’était vu confier une chienne et ses sept petits en famille d’accueil avait coupé toute communication et refusé de restituer les animaux, expliquant que les sept chiots étaient morts. Le refuge, de son côté, pense que ceux-ci ont été promis à la vente.

© D.R.

La bénévole a pris connaissance de ces accusations et a tenu à réagir dans nos colonnes. "Ils ont pris les devants pour me salir parce que j’ai déposé plainte pour maltraitance", explique Mélissa (prénom d’emprunt). "Je n’ai volé aucun animal : la chienne n’était ni pucée, ni vaccinée et ils me l’ont confiée sans me faire signer le moindre contrat. Ils se sont donc mis en tort. Lorsque je l’ai récupérée, elle était en piteux état mais surtout, contrairement à ce qu’ils prétendent, elles attendaient toujours ses chiots."

L’ex-bénévole explique que ceux-ci sont nés dans sa propre salle de bain, le 28 janvier dernier. "J’en ai pris soin comme j’ai pu. Je procédais à certaines inspections lorsque j’étais bénévole et on m’avait assuré que je pourrais prendre en charge les prés-visite pour les placer. Ils n’ont pas tenu parole, ont réclamé les chiots et la mère, alors que cette dernière devait rester avec moi. Ils n’ont aucune parole et tout ce qu’ils souhaitent, c’est faire de l’argent."

En colère, Mélissa entend ficeler un dossier contre le refuge. "Vous n’avez pas idée de tout ce que j’ai pu voir. Lorsque l’on arrive là, on a l’impression que c’est bien, mais une fois que l’on a accès à l’ensemble des bâtiments,… Certains animaux sont euthanasiés par confort parce qu’il faut vider les cages, ils sont livrés à eux-mêmes, ne disposent pour certains même pas de panier. Ils sont laissés dans leur urine et dans leurs scelles pendant des heures et n’ont pas toujours d’eau à disposition."

Pour l’amie des bêtes, il s’agit ni plus ni moins de maltraitance. "Il n’est pas question que je cautionne cela. J’ai des preuves, des témoignages qui corroborent ce que je dis. J’ai fait appel à une avocate, je n’en resterai pas là." Les deux parties semblent déterminées à confier le dénouement du dossier entre les mains de la justice…