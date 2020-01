Trois millions d'euros seraient nécessaires à cette acquisition.

Ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà le credo que le collège communal boussutois a décidé d’observer alors qu’il envisage de racheter le bâtiment de stockage et les terrains situés à la rue Neuve, actuellement utilisés par le magasin d’ameublement Weba. Le dossier n’en est qu’à ses balbutiements mais s’il venait à aboutir, il permettrait un regroupement des différents services communaux.

L’opération s'avérerait très coûteuse : quelque trois millions d’euros seraient nécessaires pour se rendre propriétaire du site. "Il faut tout prendre en compte. Au-delà de l’acquisition et des frais de notaire, il faudra probablement démolir une partie des bâtiments. On peut facilement ajouter un million d’euros supplémentaire. Pour un projet de reconstruction, on pourrait chiffrer à 10 ou 15 millions d’euros peut-être…", explique Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre.

Ce dernier ne veut donc pas prendre de décision hâtive. "Globalement, le projet est réfléchi. Permettre un regroupement des différents services serait une excellente chose car aujourd’hui, la situation n’est pas simple. Ce n’est confortable pour personne. Ni pour les citoyens, ni pour le personnel. Nous pourrions envisager de laisser le service état-civil et population à Boussu car les bureaux sont confortables mais déménager le service travaux, notamment, qui n’est pas très bien installé."

La réflexion est donc toujours en cours et à ce stade, rien n’est fait. "Certains sont pour, d’autres sont contre. Je suis à l’écoute de tous les avis, de tous les arguments. À titre personnel, je pense que l’investissement est intéressant et qu’il nous permettra in fine de réaliser des économies, notamment au niveau des déplacements, des frais de rénovation et des frais de chauffage. Mais ce sont les jeunes qui doivent surtout s’exprimer : le projet est coûteux et je ne souhaite pas prendre seul cette responsabilité en leur laissant cela sur les bras."

Le conseil communal dans son ensemble sera donc invité à se rendre sur les lieux afin de mieux se rendre compte des potentialités et de la surface du site. "C’était la meilleure des propositions. Chacun aura la possibilité de s’exprimer avant qu’une décision définitive ne soit prise." Pour financer cette potentielle acquisition, la commune met et mettra encore en vente une série de bâtiments, notamment ceux qui seraient libérés au profit du site Weba.