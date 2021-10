Alice on the Roof serait-elle prête à plier bagages pour aller s’installer sous le soleil espagnol ? C’est ce que l’artiste montoise a en effet laissé entendre à ses fans sur Instagram… Avant d’être plus explicite dans une seconde publication dès le lendemain. Si elle ne souhaite pas quitter le Plat Pays, la jeune chanteuse encourage chacun à signer une pétition pour que les artistes soient mieux protégés et rémunérés.

"J’étais en train de chercher des chansons pour mon troisième album mais je n’ai rien trouvé, donc j’ai changé d’avis. Je pars en Espagne réaliser mon rêve : je vais passer des auditions pour être choriste de Julio (Iglesias, NdlR)", annonce Alice on the Roof dans sa première publication. Si bon nombre d’internautes ne semblent pas avoir pris cette annonce au sérieux, d’autres ont formulé quelques craintes de voir l’artiste quitter la Belgique.

Ils auront cependant été rapidement rassurés. "J’aime trop la Belgique pour la quitter. Néanmoins, la loi belge nécessite d’être modifiée en ce qui concerne les droits voisins, qui sont des droits d’interprète", explique l’artiste. "Cela concerne les chanteurs, les musiciens, les comédiens, les danseurs,… Un paquet de gens qui sont lésés par le système parce qu’il profite aux plateformes de streaming qui, elles, ne rémunèrent pas les artistes."

En Espagne, ces mêmes droits sont protégés et, de ce fait, les artistes mieux rémunérés. Une pétition a été mise en ligne et plusieurs artistes belges ont, comme Alice On the Roof, soutenu l’initiative. Citons ainsi le groupe Suarez, les DJ Kid Noize et Henri PFR ou encore l’actrice Emilie Dequenne. "Les plateformes de streaming ne nous rémunèrent pas équitablement ni proportionnellement aux diffusions de nos œuvres, contrairement à l’Espagne", confirme Marc Pinilla, chanteur de Suarez.

18.000 artistes se sont déjà dit prêts à "déménager en Espagne, dans un pays où leurs droits seront mieux protégés." La pétition est disponible sur le site de PlayRight, la société qui collecte, gère et répartit des droits voisins des artistes interprètes en Belgique.