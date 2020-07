Les pompiers de Dour et Quiévrain sont intervenus pour placer des barrages.

La rivière de la Honnelle a une fois de plus fait l'objet d'une pollution. Les pompiers de Quiévrain et Dour y sont en effet intervenus, à Angre, alors qu'un fut de 25 litres d'hydrocarbure avait été déversé dans le cours d'eau. Les pompiers ont disposé trois barrages à 3 endroits différents pour endiguer la pollution. La Police de l'Environnement est également descendue sur place et mène une enquête pour détermine l'origine de cet acte malveillant.

En mai déjà, des quantités importantes d'hydrocarbure avaient été déversées dans la petite Honnelle. La pollution était telle que les services de la protection civile avaient été appelés en renforts pour pulvériser un produit dispersant.