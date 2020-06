La ministre annonce travailler sur un projet d’arrêté réformant les conditions de détention et de commercialisation des animaux.

Dans nos colonnes vendredi dernier, Julie Semal témoignait du calvaire vécu par son jeune chiot, adopté au sein de l’animalerie La Niche, à Hornu. Le teckel, âgé de huit semaines selon le gérant, était infesté de vers. Rapidement, son état de santé s’était dégradé, à tel point que l’euthanasie avait finalement été la solution préconisée par la vétérinaire. Un drame qui avait poussé la propriétaire à relancer le débat autour de la santé des animaux d’animalerie.

Sur les réseaux sociaux notamment, cette histoire s’est une fois encore répandue comme une traînée de poudre. Des pétitions déjà en ligne depuis parfois plusieurs années ont été gonflées par de nouvelles signatures afin de réclamer la fermeture pure et simple de l’animalerie. Une manifestation pourrait par ailleurs être organisée prochainement devant celle-ci, si les autorisations sont obtenues auprès des autorités locales.

Bref, la fronde s’organise. Et elle fait visiblement du bruit puisque la ministre en charge du bien-être animal, Céline Tellier (Ecolo), en a pris connaissance. "J’ai reçu plusieurs alertes concernant La Niche, aussi bien par message que par vidéo", explique-t-elle. "Il est évident que la problématique des usines à chiots reflète un véritable problème de société et il est inadmissible que ces animaux soient considérés comme des biens de consommation produits massivement."

La ministre rappelle par ailleurs que le gouvernement précédent avait adopté, en première lecture, un projet de réforme concernant les conditions de détention et de commercialisation au sein des élevages de chiens et de chats. Ce texte n’était finalement pas passé en deuxième lecture. "Avec l’aide de mon administration, je travaille actuellement sur un projet d’arrêté afin de proposer un texte abouti au gouvernement, et aux parties prenantes qui seront consultées."

Céline Tellier précise encore avoir pris contact avec le ministre Denis Ducarme (MR) afin "de l’alerter sur les dangers que représentent ces usines à chiots sur la santé des animaux, ce qui relève de sa compétence, afin d’identifier les actions à renforcer en la matière." La ministre souhaite de son côté "améliorer l’encadrement des conditions d’élevage et de commercialisation, notamment en limitant le nombre de portées par femelle, le nombre d’animaux importés, en améliorant la guidance vétérinaire et la formation des gestionnaires des élevages."

En attendant l’adoption d’une nouvelle législation, le service du bien-être animal continue de vérifier l’application de la législation actuelle sur le terrain mais Céline Tellier annonce que la stratégie est actuellement revue afin de rendre les contrôles plus efficaces. De son côté, le gérant de la Niche avait insisté sur le fait qu’il était en règle et régulièrement contrôlé.