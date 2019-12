La police fédérale recherche des témoins en vue d'éclaicir les faits.

Un mois quasiment jour pour jour après le meurtre de William Guichart à Tertre, la Juge d'instruction Hanton a décidé de publier un appel à temoins. "En vue d’éclaircir ces faits, les enquêteurs recherchent de précieux témoins qui pourraient donner des informations sur cette altercation ainsi que sur la bagarre entre les deux conducteurs", explique le parquet de Mons.

Le mercredi 6 novembre 2019 vers 18h00, une bagarre avait éclaté entre deux conducteurs, William Guichart et Logan B., sur le parking des magasins Aldi et Renmans situé rue de la Rivièrette Tertre, et ce à proximité de l’entrée du magasin Renmans. Suite à cette violente bagarre, William a perdu la vie.

"Les conducteurs se déplaçaient à bord d’une Renault Clio break blanche et d'une BMW série 3 Compact foncée", précise le parquet. "Peu avant les faits vers 17h55, ces automobilistes auraient eu une altercation au niveau du carrefour situé sur la RN547 en direction du centre de Saint-Ghislain ou sur le trajet menant aux magasins Aldi et Renmans de Tertre."